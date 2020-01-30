Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye ulaştırılan beslenme ve ısınma gibi ihtiyaç malzemelerinin sayısı da artırılıyor. Son olarak ise depremden etkilenen vatandaşlardan kalan 54'ünün tedavisi devam ediyor.



T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin son iyileştime ve rehabilite çalışmalarına ilişkin yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada enkazlardan 45 vatandaşın sağ çıkarılmasıyla arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, böylece iyileştirme faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi verildi. Açıklamada, "Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup; hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 553'ü taburcu edilmiş, 7'si yoğun bakım altında olan 54 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Bölgede, şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam bin 565 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.



Toplam 79 Milyon 600 bin 16 TL yardım



AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 7 milyon TL olmak üzere toplam 14 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği belirtilen açıklamada, "Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, şu ana kadar, banka hesaplarında 51 Milyon 843 bin 636 TL, SMS sisteminde 27 Milyon 756 bin 380 TL olmak üzere toplam 79 Milyon 600 bin 16 TL yardım toplanmıştır" bilgisi verildi.



Deprem Bölgesinde 5 bin 702 kişi görev aldı



Bölgeye arama kurtarma çerçevesinde 3 bin 510 personel, 481 araç ve 22 arama köpeği görev aldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Arama kurtarma faaliyetlerinin dışında yürütülen barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışmalar için bin 369 personel ve 47 araç görev yapmaktadır. Toplam 823 STK personeli de çalışmalara katılım sağlamıştır. Süreç boyunca toplam 5 bin 702 kişi çalışmalara katılmıştır. 28 Ocak itibarıyla Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa illerimizde 251 personel ile oluşturulan 41 psikososyal destek ekibi görevlerine devam etmektedir. Bugüne kadar toplamda bin 209 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 4 bin 537 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısı 286'ya çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Yardım malzemelerinin sayısı 8 katına kadar arttı



372 tır dolusu ihtiyaç malzemesinin ulaştığı da AFAD açıklamasında yer aldı. Açıklamanın devamında, "AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 517 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 278 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda sevk edilmiştir. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, Elazığ'da 95 bin 172 öğün, Malatya'da ise 50 bin 400 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Hasar tespit çalışmalarını yürüten bin 30 teknik personelin çalışması sonucunda, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar incelenen 30 bin 848 binadan 547'sinin yıkıldığı, 6 bin 270'inin ağır hasar aldığı, 962'sinin orta ve 10 bin 273'ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12 bin 615 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir" cümlelerine yer verildi.



Bağış yapmak isteyen vatandaşların dikkatine



Vatandaşların, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabiliyor. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile PTTBank'ın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabiliyor.



T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.



ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ



TL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204



USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205



EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206



Banka Swift Kod No : TCZBTR2A



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.



TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ



TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99



USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88



EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92



Banka Swift Kod No : TVBATR2A



TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.



BAKANLIKLAR ŞUBESİ



TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28



USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92



EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93



Banka Swift Kod No : TRHBTR2A



PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI: 1866 - ANKARA