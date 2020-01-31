Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8'lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarının enkaz altındaki son kişiye de ulaşılmasıyla tamamlandığı, son durumda, deprem bölgesinde hayatını kaybeden kişi sayısının 41'e yükseldiği kaydedildi.



Deprem sonrasında hastanelere başvuran bin 607 vatandaştan bin 540'ının taburcu edildiği, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 67 vatandaşın tedavisinin devam ettiği açıklandı.



Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında depremden etkilenen vatandaşlara Elazığ'da 126 bin 667 öğün, Malatya'da ise 60 bin 900 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Türk Kızılay tarafından bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kitinin sevk edildiği, şu ana kadar ise büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 depremin meydana geldiği ve toplam artçı sayısının bin 608 olduğu kaydedildi.



Türkiye yardım kampanyası için kenetlendi



Açıklamada, vatandaşların yoğun ilgisi ile devam eden "Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası" sonucunda, banka hesaplarında 55 milyon 747 bin 608 lira, SMS sisteminde 27 milyon 811 bin 820 lira olmak üzere toplam 83 milyon 559 bin 428 lira yardım toplandığı kaydedildi.



Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı vurgulanan açıklamada, AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5 bin 148 personelin, 636 aracın ve 22 arama köpeğinin sevk edildiği, 800 STK personelinin de çalışmalarda görev aldığı kaydedildi. Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da oluşturulan 251 personel ve 41 ekip ile hane ziyaretlerinin sürdüğü ve bugüne kadar bin 209 hane ziyaretinin gerçekleştirildiği ifade edildi. Deprem bölgesinde bulunan 37 bin 631 binanın hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, 584 binanın yıkıldığı, 6 bin 851 binanın ağır hasarlı olduğu, bin 207'sinin orta ve 14 bin 410'unun da az hasarlı olduğu tespit edildi. Acil olarak yıkılacak 235 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 14 bin 344 binanın ise hasarsız olduğu saptandı.



AFAD acil yardım ödeneği 14 milyon TL'ye çıkarıldı



AFAD, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 7 milyon TL olmak üzere toplam 14 milyon TL acil yardım ödeneğini belirtti. - ANKARA