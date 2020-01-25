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Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresi uzatıldı
22 dakika önce
Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:16
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