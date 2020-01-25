Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresi uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi

Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresi uzatıldı

22 dakika önce

Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresi uzatıldı, System.String[]

Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya, Elazığ, prim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:16 
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