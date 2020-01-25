Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresi 30 Nisan'a uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresi 30 Nisan'a uzatıldı - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresi 30 Nisan'a uzatıldı

22 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşanan deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da iş yeri ve işverenlerin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresi 30 Nisan'a uzatıldı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşanan deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da iş yeri ve işverenlerin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da iş yeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertelenen prim borçlarına faizsiz taksitlendirme imkanı getirileceğini de aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Ayrıca yazılı başvuru yapılması halinde azami 12 aya kadar tecil faizi alınmaksızın ertelenen bu borçların taksitlendirilmesi imkanını da sağlıyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet, yakınlarına sabır, aziz milletimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanında."

Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya, prim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gidiyor
Acılı babadan son bakış! Depremde hayatını kaybeden anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Deprem anında kendisini dışarı attı, yaralanmaktan son anda kurtuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 21:38:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresi 30 Nisan'a uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]