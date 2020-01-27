Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere 30 bin ton kömür dağıtılacak - Son Dakika

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Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere 30 bin ton kömür dağıtılacak
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacağını açıkladı.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cezayir'den, deprem bölgesine yapılacak kömür yardımıyla ilgili talimat verdiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere dağıtılmak üzere gönderiliyor." - ANKARA
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