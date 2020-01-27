Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak. - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak.

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak.

Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak., System.String[]

Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak. - ANKARA

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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