Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak. - Son Dakika

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Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak.
6 saat önce
Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak. - ANKARA
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