Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 94,5 milyon lira yardım toplandı - Son Dakika
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Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 94,5 milyon lira yardım toplandı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 94,5 milyon lira toplandı.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 94,5 milyon lira yardım toplandı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 94,5 milyon lira toplandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralanan bin 631 kişiden bin 608'i kaldırıldıkları hastanelerden taburcu edildi, ikisi yoğun bakımda olmak üzere 23 kişinin tedavisi devam ediyor.

Depremin ardından bölgede, büyüklüğü 4'ün üzerinde 25, toplamda ise 2 bin 254 artçı sarsıntı meydana geldi.

Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 66 milyon 641 bin 230 lira, SMS sisteminde 27 milyon 910 bin 520 lira olmak üzere toplam 94 milyon 551 bin 750 lira yardım toplandı.

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 412 bin 163 öğün, Malatya'da 98 bin 50 öğün olmak üzere toplam 510 bin 213 öğün yemek dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, bir çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edildi.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 3 bin 935 hane ziyareti gerçekleştirildi, 12 bin 274 kişiyle destek görüşmesi yapıldı. Malatya'da da 834 hane ziyareti yapıldı, 3 bin 500 kişiyle destek görüşmesi gerçekleştirildi.

Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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