Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 96 milyon liranın üzerinde yardım toplandı - Son Dakika
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Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 96 milyon liranın üzerinde yardım toplandı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan kampanya kapsamında 96 milyon lirayı aşkın yardım toplandığını bildirdi.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 96 milyon liranın üzerinde yardım toplandı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan kampanya kapsamında 96 milyon lirayı aşkın yardım toplandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 25, toplamda 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayanların hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında banka hesaplarında 68 milyon 447 bin 570 lira, SMS sistemiyle de 27 milyon 921 bin 850 lira olmak üzere toplam 96 milyon 369 bin 420 lira yardım toplandı.

İyileştirme çalışmaları kapsamında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 647 bin 563, Malatya'da 117 bin 50 olmak üzere toplam 764 bin 613 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında da Elazığ'da 16 bin 678, Malatya'da 3 bin 960 kişiyle görüşme yapıldı.

Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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