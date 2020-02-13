Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 98 milyon liradan fazla yardım toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 98 milyon liradan fazla yardım toplandı - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 98 milyon liradan fazla yardım toplandı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan kampanya kapsamında 98 milyon lirayı aşkın yardım toplandığını bildirdi.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 98 milyon liradan fazla yardım toplandı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan kampanya kapsamında 98 milyon lirayı aşkın yardım toplandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 25, toplam 2 bin 559 artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayanların hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları da kesintisiz devam ediyor.

Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 70 milyon 149 bin 756 lira, SMS sistemiyle de 27 milyon 921 bin 850 lira olmak üzere toplam 98 milyon 71 bin 606 lira yardım toplandı.

İyileştirme çalışmaları kapsamında da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 707 bin 313, Malatya'da 119 bin 50 olmak üzere toplam 826 bin 363 öğün yemek dağıtıldı.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında ise Elazığ'da 18 bin 686, Malatya'da ise 4 bin 35 kişiyle görüşme yapıldı.

Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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