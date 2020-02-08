Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yaklaşık 96 milyon lira yardım toplandı - Son Dakika
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Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yaklaşık 96 milyon lira yardım toplandı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 96 milyon lira toplandığını bildirdi.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yaklaşık 96 milyon lira yardım toplandı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 96 milyon lira toplandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralanarak hastanelere başvuran 1631 kişiden 1614'ü taburcu edildi, biri yoğun bakımda 17 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Depremin ardından bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 25, toplamda 2 bin 304 artçı sarsıntı meydana geldi.

Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında banka hesaplarında 68 milyon 52 bin 2 lira, SMS sistemiyle de 27 milyon 914 bin 860 lira olmak üzere toplam 95 milyon 966 bin 862 lira yardım toplandı.

İyileştirme çalışmaları kapsamında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 509 bin 13, Malatya'da 105 bin 50 olmak üzere toplam 614 bin 63 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında da Elazığ'da 13 bin 474, Malatya'da 3 bin 810 kişiyle görüşme yapıldı.

Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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