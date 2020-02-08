Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere "kardeş eli" - Son Dakika
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Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere "kardeş eli"

7 saat önce

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için battaniye, gıda paketi ve sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için battaniye, gıda paketi ve sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olan, yaralanan, sakat kalan, evsiz, yurtsuz insanlara yardım ulaştırmak için 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin acısına ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Genel Sekreteri Abdullah Zincirlioğlu, depremzedelerin yaralarını sarmak ve bir parça da olsa hüzünlerini dindirebilmek için organize olduklarını, Malatya ve Elazığ'da battaniye, gıda paketi, ve sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını anlattı.

Bölgeye depremden hemen sonra ulaştıklarını, sonrasında tekrar gittiklerini aktaran Zincirlioğlu, yardım ihtiyacının devam ettiği bölgede depremzedelerin yaralarını sarmak için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Hayırseverler, "www.kardeseli.org.tr" internet adresindeki online bağış bölümünden yardım yapabiliyor.

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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