Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım kampanyası - Son Dakika

Kars'ta, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilecek.

Kağızman Belediyesi tarafından bölgedeki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği kampanyada yardımlar belediyede toplanıyor.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yaptığı konuşmada, deprem için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Elazığ ve Malatya'daki vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Yıldız, "Vatandaşlarımıza böyle bir kampanya başlattığımızı ifade eder etmez duyarlı vatandaşlarımızdan yardımlar yağmaya başladı." dedi.