Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi sakinleri, Afjet Afyonspor taraftar grupları ve bazı esnaflar destek verdi.

Kentte oluşturulan bağış noktalarında toplanan yardımlar Afjet Afyonspor taraftarlarınca tıra yüklendi.

Yardım kampanyasının koordinatörü Ramazan Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere Türkiye'nin çeşitli noktalarında yardımların gittiğini belirtti.

Kentteki çeşitli sivil toplum örgütleri ile vatandaşların bireysel destekleriyle yardım kampanyasını kısa sürede tamamladıklarını dile getiren Öz, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ın farklı noktalarına yardım toplama noktaları oluşturduk. Halkımız çok duyarlı. Herkes elinden geldiği ölçüde, battaniye, ısıtıcı, giyecek ve gıda malzemelerini buralara bıraktı. Bugün itibariyle bir tırdan fazla yardım malzememiz var. Şu anda arkadaşlarımız yardımları tıra yüklüyor. Diğer noktalarımızdan da yardımlarımızı yüklenince yardım tırımızı deprem bölgesine göndereceğiz. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Orman İşletme Müdürlüğü personellerinden Fethi Kızılaslan da yardım kampanyalarına 7 yaşındaki çocuğun kumbarasıyla, 80 yaşındaki ninenin sırtında çuvalla geldiğini anlattı.

Afjet Afyonspor Kuzey Kale taraftar grubu tribün liderlerinden Mevlüt Arslan da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyasına ellerinden geldiği ölçüde destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Tribündeki arkadaşlarına ulaşarak yardım toplamaya çalıştıklarını aktaran Arslan, "Allah, kimsenin başına böyle bir afet vermesin. Elazığ ve Malatya'daki depremzede kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.