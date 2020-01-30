Elazığ ve Malatya'daki madenciler ruhsat ödemelerinin ertelenmesini istedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Elazığ ve Malatya'daki madenciler ruhsat ödemelerinin ertelenmesini istedi - Son Dakika Ekonomi

Elazığ ve Malatya'daki madenciler ruhsat ödemelerinin ertelenmesini istedi

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'da madencilik faaliyeti yürüten firmalar, Ocak sonunda ödemeleri gereken ruhsat yıllık harç bedellerinin de 3 ay süreyle ertelenmesini istedi.

Elazığ ve Malatya'daki madenciler ruhsat ödemelerinin ertelenmesini istedi, System.String[]

Elazığ ve Malatya'da madencilik faaliyeti yürüten firmalar, Ocak sonunda ödemeleri gereken ruhsat yıllık harç bedellerinin de 3 ay süreyle ertelenmesini istedi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 112 firmanın talebini ilgili kurumlara ilettiklerini ve depremin bölgeye etkisini minimuma indirip daha hızlı toparlanması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Dinçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Elazığ ve Malatya'da üç ay süreyle "mücbir sebep" ilan etmesine ilişkin kararının "son derece yerinde" olduğunu söyledi.

Şirketlerin Ocak sonunda ruhsat yıllık harç bedellerinden doğan ciddi ödemelerinin bulunduğunu belirten Dinçer, verginin yanı sıra ruhsat ödemelerinden doğan yıllık harç bedellerinin de 'mücbir sebep' statüsünde değerlendirilmesinin ekonomik faaliyetlerin aksamadan devam edebilmesi için son derece önemli olduğunu belirtti ve ekledi:

"Biz maden sektörü temsilcileri olarak, aynı hassasiyetin ruhsat kapsamındaki harç bedellerinde gösterilmesini yetkililerimizden rica ediyoruz. Bu noktada; 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında madencilik faaliyetlerinden doğan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayına tabi ruhsatlardan kaynaklanan ve Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gereken yıllık harç bedelinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygulaması ile benzer biçimde, 'mücbir sebep' altında, uzatılmasını talep ediyoruz."

Dinçer'in verdiği bilgilere göre, bölgede önemli maden sahaları var ve Türkiye'nin ve dünyanın en önemli doğal taşlarından biri olan Elazığ Vişnesi, bu bölgeden çıkartılıyor.

Açıklamasını, "Biz şunu biliyoruz; madencilikte dışa bağımlılığımız giderek artmaktadır" diye sürdüren Dinçer, "Ülkemiz ithal kömür, demir cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden ve metale her yıl yaklaşık 25 milyar dolar bedel ödüyor. Kendi maden potansiyelimizi değerlendirmede ciddi sorunlar yaşadıkça bu bedel her geçen gün daha da artacaktır" dedi.

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da, toplam 3 bin 323 kişiyi istihdam eden 112 adet madencilik faaliyeti yürüten firma 2019 yılında 190 milyon dolarlık ihracat yaptı. (Fotoğraflı)


Madencilik, Malatya, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:21 Kaynak: DHA
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