Elazığ ve Malatya'daki üreticilerin tarımsal destekleri bugün ödenecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Elazığ ve Malatya'daki üreticilerin tarımsal destekleri bugün ödenecek - Son Dakika Ekonomi

Elazığ ve Malatya'daki üreticilerin tarımsal destekleri bugün ödenecek

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini bugün yapacaklarını açıkladı.

Elazığ ve Malatya'daki üreticilerin tarımsal destekleri bugün ödenecek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini bugün yapacaklarını açıkladı.


Bakan Pakdemirli, yapılacak tarımsal destek ödemesiyle ilgili şu açıklamada bulundu:


"Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçilerimiz için 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması planlanan 33,3 milyon lira değerindeki tarımsal destek ödemelerini bugün (27.01.2020) saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız.


Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'daki üreticilerimize; buzağı için 23 milyon lira, yem bitkileri için 6,5 milyon lira, hububat için 3 milyon lira, ÇATAK için 700 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 100 bin lira olmak üzere toplamda 33,3 milyon destek ödemesi yapacağız.


Yapacağımız bu destek ödemeleri çiftçilerimize, üreticilerimize hayır olsun.


Bu vesile ile Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Malatya, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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