Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 92 milyon liraya yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 92 milyon liraya yaklaştı - Son Dakika

Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 92 milyon liraya yaklaştı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 92 milyon lira toplandı.

Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 92 milyon liraya yaklaştı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 92 milyon lira toplandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralanarak hastanelere başvuran 1631 kişiden 1602'si taburcu edilirken 2'si yoğun bakımda olmak üzere 29 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Depremin ardından bölgede şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 25, toplamda 2 bin 130 artçı deprem meydana geldi.

Afetin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Valiliklerin emrine gönderilen para 25 milyon lira oldu

Bu kapsamda AFAD, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için bugüne kadar Elazığ Valiliği emrine 15 milyon, Malatya Valiliği emrine 10 milyon lira olmak üzere toplam 25 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında banka hesaplarında 63 milyon 913 bin 446 lira, SMS sisteminde ise 27 milyon 902 bin 300 lira olmak üzere toplam 91 milyon 815 bin 746 lira yardım toplandı.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 11 bin 244, Malatya'da ise 2 bin 621 kişiyle destek görüşmesi yapıldı.

Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:44 Kaynak: AA
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