Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan konvoy yola çıktı - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraberindekilerin konvoyu uğurlaması ANKARA - Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan 15 tırdan oluşan konvoy yola çıktı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekilerin konvoyu uğurlamak üzere alana gelmesi

Elazığ ve Malatya 'ya yardım malzemesi taşıyacak tırlar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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