Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan konvoy yola çıktı - Son Dakika

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Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan konvoy yola çıktı
6 saat önce
Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyacak tırlar Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekilerin konvoyu uğurlamak üzere alana gelmesi Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklaması Yardım malzemesi taşıyan tırların yola çıkması Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraberindekilerin konvoyu...
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:05 Kaynak: AA
Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyacak tırlar
Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekilerin konvoyu uğurlamak üzere alana gelmesi
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklaması
Yardım malzemesi taşıyan tırların yola çıkması
Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraberindekilerin konvoyu uğurlaması ANKARA - Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan 15 tırdan oluşan konvoy yola çıktı.
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