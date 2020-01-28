Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan konvoy yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan konvoy yola çıktı - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan konvoy yola çıktı

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyacak tırlar Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekilerin konvoyu uğurlamak üzere alana gelmesi Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklaması Yardım malzemesi taşıyan tırların yola çıkması Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraberindekilerin konvoyu...

Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyacak tırlar

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekilerin konvoyu uğurlamak üzere alana gelmesi

Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklaması

Yardım malzemesi taşıyan tırların yola çıkması

Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraberindekilerin konvoyu uğurlaması ANKARA - Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan 15 tırdan oluşan konvoy yola çıktı.

Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan konvoy yola çıktı

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:05 Kaynak: AA
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