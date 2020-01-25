Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 8 kişi enkaz aldından kurtarıldı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde çok sayıda bina yıkıldı. Deprem sonrası çok sayıda ekibin gönderildiği Elazığ ve Malatya'da 8 kişi enkaz aldından sağ olarak kurtarıldı.
Elazığ'da deprem nedeniyle çöken 4 katlı binanın enkazında hamile bir kadına ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sonrası hamile kadın enkaz altından çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı. İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.
Malatya Doğanyol'da, deprem nedeniyle bazı evlerde göçük oluştu. AFAD ekipleri, ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişiyi çıkardı. Enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Enkazın bulunduğu alanda 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de hazır bekliyor.
Bu arada, Malatya Valisi Aydın Baruş da Doğanyol ilçesine gelerek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde gördü ve ekiplerden bilgi aldı.
Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No: 9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.
Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı. Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.
Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan AFAD'ın arama kurtarma ekipleri yarım saat arayla 2 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı.
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