Elazığ ve Malatyalı öğrencilerin ulaşım ücretleri belediyeden - Son Dakika

Bolu Belediyesi, deprem bölgesindeki evlerine gidecek olan üniversite öğrencilerinin ulaşım ücretlerinin karşılanacağını duyurdu.

Bolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Bolu'da üniversitede okuyup ailesi Malatya ve Elazığ'da yaşayan üniversite öğrencilerinin, memleketlerine gitmek istemeleri halinde ulaşım ücretlerinin karşılanacağı bildirildi.

Açıklamada, Elazığ veya Malatya'ya gitmek isteyen öğrencilerin belediyenin ücretsiz hattı 444 26 50 Nolu telefon numarasından irtibata geçebileceği kaydedildi.

Bolu Belediyesi İtfaiyesi hazır

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulması halinde yola çıkmak için hazır bekletiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, depremin meydana geldiği saat itibarıyla ülke genelinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlıkları ve AFAD ekipleri ile iletişim halinde olan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin deprem bölgesinde ihtiyaç duyulması halinde yola çıkmak için hazır bekletildiği bildirildi.

Açıklamada, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman'ın şu ifadelerine yer verildi:

"İlk etapta Malatya İtfaiye Daire Başkanımız ile irtibata geçtik. Kendisiyle yaptığımız görüşmede Pötürge, Kale ve Doğanyol'dan yoğun ihbar aldıklarını ve ekiplerini o bölgeye yönlendirdiklerini bildirdiler. Elazığ İtfaiye Müdürlüğümüz de yangın ve bina çökmelerine karşı ekiplerini görevlendirdiklerini söylediler. Daha sonra büyükşehirlerimizden gruplar halinde kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bolu AFAD Müdürlüğümüzle beraber gelişmeleri yakından takip ettik. Türkiye AFAD Müdahale çerçevesinde Bolu 3.seviye destek ekibi olarak hazır bulunmaktayız. Olay yerindeki ekiplerimiz değişim talep ettiği zaman AFAD Başkanlığı ve İl Müdürlüğü kapsamında Bolu Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın talimatları doğrultusunda 6 kişilik ve 9 kişilik ekiplerle beraber 1 kurtarma ve 1 yangın söndürme arazözü ile hazır beklemekteyiz."