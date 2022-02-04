Elazığ ve Şırnak'ta 8 yerleşim yerinin yoluna ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 8 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı sonucu Sivrice ilçesinde 6 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 5 gündür etkili olan kar nedeniyle Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.