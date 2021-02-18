Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı

18.02.2021 11:59
Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Elazığ ile Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerdeki 103 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ ile Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerdeki 103 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde dünden bu yana süren kar ile tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezde 5, ilçelerden Karakoçan'da 20, Kovancılar'da 12, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Maden, Palu ve Sivrice'de 10'ar, Keban'da da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Beşağaç ve Yeşilöz köylerinin yolu da kar yağışı sonucu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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