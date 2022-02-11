Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 37 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika

Elazığ ile Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkisiyle ilçelerden Baskil'de 8, Maden'de 5, Karakoçan'da 2, Keban'da 1, Kovancılar'da 5, Sivrice'de 6 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yol açma çalışması devam ediyor.

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre de 2 gündür etkili yağış nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı 5 köy ve 5 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karın yüksek kesimlerde yer yer 1 metreyi aştığı bölgede, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.