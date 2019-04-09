Son Dakika Haberleri: Elazığ ve Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ ve Van'da Uyuşturucu Operasyonu

15 dakika önce

Elazığ ve Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Elazığ ve Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Elazığ ve Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Çalışma kapsamında Elazığ ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 15 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve 0,77 gram eroin ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam tüp ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:03 Kaynak: AA

Elazığ, Van, Güncel
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