ELAZIĞ YANGIN ÇIKAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ ZARAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma devam ederken, geri dönüşüm tesisindeki zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki geri dönüşüm tesisinde, gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD , jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin 7 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu

Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu

Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık