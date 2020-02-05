Elazığ yardım tırı Gebze'den dualarla uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ yardım tırı Gebze'den dualarla uğurlandı - Son Dakika

Elazığ yardım tırı Gebze'den dualarla uğurlandı

6 saat önce

Gebze Belediyesi, Kızılay ve Afad işbiriği ve koordinesinde ilçede düzenlenen Elazığ'a yardım kampanyasında toplanan malzemelerin bulunduğu TIR, düzenlenen törenle protokol ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Elazığ yardım tırı Gebze'den dualarla uğurlandı, System.String[]

Gebze Belediyesi, Kızılay ve Afad işbiriği ve koordinesinde ilçede düzenlenen Elazığ'a yardım kampanyasında toplanan malzemelerin bulunduğu TIR, düzenlenen törenle protokol ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.


15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda gerçekleşen uğurlama programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Nail Çiler, Kızılay Gebze Başkanı Oya Tuncel, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmada, "Allah depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve dün menfur saldırıda yaşamını yitiren şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Bu millet dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanında. Elazığ'da ilk anda için incelemelerde bulunduk. AFAD ve Kızılay'la istişarelerde bulunarak hangi malzemeler lazımsa o doğrultuda TIR'ımızı yola çıkartıyoruz. Yardımları peyderpey yola çıkaracağız. 99 depremini en can acılı şekilde yaşamış bir bölgenin insanı olarak depremzedelerimizi en iyi biz anlarız" ifadelerini kullandı.


KBB Başkan Vekili Yaşa Çakmak ise konuşmasında, "Depremi yaşamış bir şehir olarak, bu çalışmalar yapılıyor. Bunlar son derece memnuniyet verici. Gebze'de Kızılay ve belediyemizin organizasyonuyla TIR'ları uğurluyoruz. İhtiyaç sahiplerimize ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılıyor. Bu konuda yardımlarını esirgemeyenlere teşekkür ediyorum. Allah depremde hayatını kaybedenlere ve şehit düşen askerlerimize gani gani rahmet eylesin" dedi. Yardım TIR'ı Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın yaptırdığı dualarla Elazığ'a doğru yola çıktı. - KOCAELİ

Kızılay, Elazığ, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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