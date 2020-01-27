Elazığ yardımları yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ yardımları yola çıktı - Son Dakika

Elazığ yardımları yola çıktı

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı.


Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bandırma Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına Bandırmalıların ilgisi yoğun oldu. Bandırmalılar, Elazığ'da mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarını sarabilmek için tek yürek oldu ve evlerinde bulunan temiz battaniye, yorgan, mont, kaban gibi kışlık giyecekleri Elazığlı vatandaşlara ulaştırılması için Bandırma Belediyesine getirdi.


Bandırma Belediyesine getirilen yardımlar, belediye personeli tarafından kadın, erkek ve çocuk giysisi olarak tek tek ayrılarak kolilere yerleştirildi. Kampanya kapsamında 50 çift çocuk ve yetişkin botu, 232 paket kuru gıda, 55 gıda paketi, 510 parça giysi, 150 paket bebek bezi ve bebek maması, 110 battaniye, 10 ısıtıcı, 70 kişisel bakım, hijyenik ped ve temizlik malzemesi olmak üzere toplamda 250 adet koli gönderilmek üzere kamyonlarla yola çıkarıldı. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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