Elazığ yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Elazığ yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

6 saat önce

Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduELAZIĞ'da, Şenay Coştu (64), tek oturduğu evinde ölü bulundu.

Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ELAZIĞ'da, Şenay Coştu (64), tek oturduğu evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Akpınar Mahallesi'ndeki General Alpdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Coştu, yalnız oturan annesi Şenay Coştu'dan haber alamayınca evine gitti. Eve girdiğinde annesini hareketsiz gören Coştu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Şenay Coştu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Coştu'nun cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Elazığ yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:41 Kaynak: DHA
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