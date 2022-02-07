Elazığ yeni bir eğitim yuvasına daha kavuştu - Son Dakika

Elazığ yeni bir eğitim yuvasına daha kavuştu

ELAZIĞ Elazığ'da bir dernek tarafından yapımı tamamlanan ilkokulun açılışı, düzenlenen programla gerçekleşti.

Elazığ Cumhuriyet Mahallesi'nde Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği tarafından yapımı tamamlanan ÇABA İlkokulu'nun açılışı düzenlenen programla gerçekleşti. Programa, Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Cumhuriyet Başsavcıcı Ömer Karişit, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Eda Kosif, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla davam etti. 16 derslik, 1 kütüphane 1 yabancı dil sınıfı ve kapalı spor salonundan oluşan ilkokulun açılışı, okul öğrencilerinin Ront gösterisi ve kurdelenin kesimiyle gerçekleşti.

Güzel bir amaç için bir arada bulunduklarını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "Bu günün Elazığ açısından 2 önemi var. Eğitim öğretimin 2. yarıyılına başlıyoruz ve aynı zamanda bir okulumuzun açılışını yapıyoruz. Bu açıdan bu gün bizim için önemli bir gün. Okulun hayırseverler tarafından, ÇABA Derneği tarafından yapılması süreci, 2017'ye kadar uzanıyor. Ancak o günden bu güne kadar büyük gayret göstererek, destek vererek yılmadan projeyi tamamlamak için faaliyet gösteren derneğe ve derneğin yöneticilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Elazığ'ın olduğu gibi ülkemizin de eğitim kurumlarına çok ihtiyacı var. Bizim en önemli yatırım kalemimiz eğitim kalemidir. Bütçenin en fazla pay ayrılan kısmı da eğitim yatırımlarına oluyor. Belli hedef ve amaçlarımız var. Bunlardan bir tanesi de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ve sınıf başına düşen öğrenci sayısını düşürmek. Bunları çok iyi seviyelere getirdik. Ancak 2020 yılı Ocak ayındaki depremden sonra bir başka hedefimiz olan tekli eğitim hedefinden bir nebze uzaklaşmış bulunuyoruz" diye konuştu.

24 Ocak depreminden sonra tam gün eğitim yüzdesinin il genelinde yüzde 79'a kadar gerilediğini ifade eden Vali Toraman, "Burada yıkılan ve güçlendirilmesi gereken okullarımız nedeniyle eğitim öğretimin diğer okullara kaydırılması büyük rol oynamıştır. Fakat o günden bu güne kadar bütün kurum ve kuruluşlarımız başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere şüphesiz hayırseverlerimizin bize verdikleri destek ile okullarımızı onarımını yaptık. Açılışını yapacağımız okulumuz 2 bin metrekare bir taban alan üzerine oturuyor. Toplam inşaat alanı da yaklaşık 8 bin metrekarelik bir okul. Kendine has projesi ve özelikleri var. İnşallah yavrularımız bu güzel mekanlarda kıymetli öğretmenleriyle birlikte eğitim öğretim faaliyetlerini yürütecekler" dedi.