Elazığ yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarılmştı, kurtarma anları... - Son Dakika

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Elazığ yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarılmştı, kurtarma anları...
6 saat önce
Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı, kurtarma anları kameraya yansıdıERZURUM AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ...
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:28 Kaynak: DHA
Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı, kurtarma anları kameraya yansıdı
ERZURUM AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı. O anlar kameraya yansıdı. Kurtarma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söylemişti. Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmıştı. Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırılmıştı. O anlar kameraya yansıdı. Kurtarma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HABER KAMERA: Can ÇELİK/ ELAZIĞ (DHA)
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