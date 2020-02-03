Elazığ-yıkacağı binada asılı olan türk bayrağını alıp iş makinesine astı - Son Dakika

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Elazığ-yıkacağı binada asılı olan türk bayrağını alıp iş makinesine astı
6 saat önce
Elazığ-Yıkacağı binada asılı olan Türk bayrağını alıp iş makinesine astı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
Elazığ-Yıkacağı binada asılı olan Türk bayrağını alıp iş makinesine astı
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