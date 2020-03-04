Elazığ yurt öğrencilerinden 'bahar kalkanı'na ışıklı destek - Son Dakika
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Elazığ yurt öğrencilerinden 'bahar kalkanı'na ışıklı destek

6 saat önce

Yurt öğrencilerinden 'Bahar Kalkanı'na ışıklı destekELAZIĞ'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, 'Bahar Kalkan'ı harekatına odaların ışıklarıyla 'TSK' yazarak destek verdi.

Yurt öğrencilerinden 'Bahar Kalkanı'na ışıklı destek

ELAZIĞ'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, 'Bahar Kalkan'ı harekatına odaların ışıklarıyla 'TSK' yazarak destek verdi.

Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde sürdürğü 'Bahar Kalkanı' harekatına destek eylemi yaptı. Ahmet Kabaklı, Ömer Bilginoğlu, İzzetpaşa, Harput ve Sare Ana yurtlarında kalan öğrenciler, 'Bahar Kalkanı' harekatına odaların ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturarak Mehmetçiğe selam gönderdi. Bazı öğrenciler ise yurdun bahçesinde 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

Elazığ yurt öğrencilerinden 'bahar kalkanı'na ışıklı destek

Elazığ, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:40 Kaynak: DHA
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