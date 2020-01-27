Elazığ yüsra ve annesini kurtaran komutanlar konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ yüsra ve annesini kurtaran komutanlar konuştu - Son Dakika

Elazığ yüsra ve annesini kurtaran komutanlar konuştu

7 saat önce

***KADIN KOMUTANDAN ENKAZ ALTINDAKİ ANNEYE MORAL VEREN SÖZLER: SİZ ÇIKANA KADAR BURADAYIM (2) röportajlarlaMerkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız için enkaz altında kurtarma çalışması yapan...

***KADIN KOMUTANDAN ENKAZ ALTINDAKİ ANNEYE MORAL VEREN SÖZLER: SİZ ÇIKANA KADAR BURADAYIM (2) röportajlarla

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız için enkaz altında kurtarma çalışması yapan ekip, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. O anlarda yaşanan çarpıcı diyalog da kameralara yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız 25, annesi Ayşe Yıldız 28 saat sonunda enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Anne Ayşe Yıldız'ın sesini ilk duyuluduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Yıldız'a moral veren kurtarma ekibinden Zehra astsubayın ankaz altındaki büyük çabası takdir topladı. Görüntülerde "Çocuğunuz çıktı ve sağ, şu an hastanede. Siz çıkana kadar buradan ayrılmayacağım" diyen kadın komutan ve ekibin çalışması sonrası anne de kurtarılmıştı.

Elazığ yüsra ve annesini kurtaran komutanlar konuştu

Ayşe Yıldız, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:36 Kaynak: DHA
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