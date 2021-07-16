Elazığ zabıtasından bayram öncesi yoğun denetim - Son Dakika

Elazığ'da zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şekerleme, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini artırdı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından halk sağlığının korunması amacı doğrultusunda Kurban Bayramı öncesi Kapalı Çarşı başta olmak üzere şekerleme, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik bir dizi denetim gerçekleştirildi. İşletmeler, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından titiz bir denetimden geçirildi. Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletme sahiplerine uyarı ve cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekiplerinin ayrıca bayram süresince herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için de kurban satış ve kesim noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi. - ELAZIĞ