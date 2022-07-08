Elazığda asayiş ve şok uygulamaları: 120 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığda asayiş ve şok uygulamaları: 120 şüpheli yakalandı

08.07.2022 18:22
Elazığda asayiş ve şok uygulamaları: 120 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 120 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 26'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 7 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise 1 0 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 185 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 3,5 gr esrar maddesi ve 56 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet otomobilin sahiplerine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığda asayiş ve şok uygulamaları: 120 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığda asayiş ve şok uygulamaları: 120 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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