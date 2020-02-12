Elazığlı 15 ailenin daha yüzü güldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığlı 15 ailenin daha yüzü güldü - Son Dakika

Elazığlı 15 ailenin daha yüzü güldü

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi tarafından Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında 15 aileye daha ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Elazığlı 15 ailenin daha yüzü güldü, System.String[]

Kuşadası Belediyesi tarafından Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında 15 aileye daha ihtiyaç malzemesi gönderildi. Yardım malzemelerine kavuşan depremzedeler Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Kuşadası'nda, Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında 15 aileye daha ihtiyaç malzemesi gitti. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın'ın deprem bölgesinde yaptığı temaslar sırasında tespit ettiği 15 aileye ulaştırılan yardım paketlerinin içerisinde kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Daha önce Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet binası önünde 2 bin 553 vatandaştan toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi Elazığ Merkeze bağlı Mollakendi Beldesi'nde bulunan depremzedelere iletilmişti.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, deprem bölgesinde bulunan 15 aileye daha yardım göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; "Deprem bölgesiyle temaslarımız sürüyor. Bu kapsamda 15 aileye daha yardım gönderdik. İlerleyen günlerde ihtiyaç olması halinde yeniden seferber olmaya hazırız. Kampanyamıza destek sunan tüm Kuşadalılara yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz
Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:06:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığlı 15 ailenin daha yüzü güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]