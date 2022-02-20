Elazığlı annelerden Suriye ve Afganistan'daki çocuklara şefkat eli - Son Dakika

Elazığlı anneler, Afganistan ve Suriye'de çetin kış şartları altında yaşamlarını sürdüren çocuklara bere, eldiven, atkı, kazak ve yelek örmek için seferber oldu.

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları bünyesinde bir araya gelen yaklaşık 200 anne, Afganistan ve Suriye'de kamplarda yaşayan çocuklara destek olmak için "Kış üşütür, biz ısıtırız" sloganıyla kampanya başlattı.

Kampanyaya destek veren kadınlar, dernek binası ve Baskil Halk Eğitimi Merkezi'nde bir araya gelerek, Afganistan ve Suriye'deki çocuklar için çalışıyor.

Bazı kadınlar ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kampanyaya evlerinde ördükleri ürünlerle destek veriyor.

2 bin 500 çocuk ısınacak

Yaklaşık iki ay sürecek kampanyada kadınların ilmek ilmek ördükleri el emeği göz nuru ürünler, Afganistan ve Suriye'deki 2 bin 500 çocuğu ısıtacak.

İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Edanur Özdemir, AA muhabirine, kampanyayla soğuktan üşüyen çocuklara destek olmak istediklerini söyledi.

Son yılların en soğuk kışının yaşandığına işaret eden Özdemir, Suriye ve Afganistan'da giyecek bir çorabı bile olmayan çocukları görünce kampanyayı başlattıklarını belirtti.

Soğuktan çocukları ölmesin diye geceleri nöbet tutan babaları gördüklerini anlatan Özdemir, kampanyaya destek veren bütün kadınların büyük özveriyle çalıştığını aktardı. Özdemir, şöyle konuştu:

"Gönüllü annelerimizin bizlere ulaştırdığı bu örgüleri, çocuklarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İHH İnsani Yardım Derneği olarak Türkiye ile sınırlı kalmayıp tüm dünyadaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Tamamlanan ürünleri bekletmeden paketleyerek gönderdiklerini dile getiren Özdemir, yaklaşık 700 çocuğa yetecek ürünleri Afganistan ve Suriye'deki kamplara ulaştırdıklarını kaydetti.

Baskil Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici Seher Çalışır da kampanyaya merkez olarak destek verdiklerini söyledi.

Çalışır, "Kursiyerlerimiz kendi işlerini bırakıp gönülden kampanyaya destek veriyor. Çocuklar üşümesin diye elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"Onların üşümelerine ve donmalarına göz yumamayız"

Kadınlardan Büşra Ulaş da başlatılan iyilik hareketine destek verdiği için mutlu olduğunu aktardı.

Çocukları ısıtmak için mücadele verdiğini anlatan Ulaş, "Hem aileme destek oluyorum hem de bize sağlanan destekle Afganistan'daki çocuklara yardımcı oluyorum. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Onların üşümelerine ve donmalarına göz yumamayız." ifadelerini kullandı.

Yeter Elalmış ise kampanyayı duyduğu anda destek vermek istediğini belirterek, "Burada ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, kendi çocuklarımızı düşünerek örgü örüyoruz. Elimden geldiği kadar onlara yardım etmek istiyorum." şeklinde konuştu.