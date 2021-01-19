Son dakika haberi! Elazığlı annelerden Suriyeli çocukları ısıtacak seferberlik - Son Dakika

Son dakika haberi! Elazığlı annelerden Suriyeli çocukları ısıtacak seferberlik

19.01.2021 11:03

Son dakika haberler: Elazığlı anneler, çadır ve konteyner kentlerde yaşamını sürdüren Suriyeli çocuklar için bere, eldiven, atkı, kazak ve yelek örüyor.

Elazığlı anneler, çadır ve konteyner kentlerde yaşamını sürdüren Suriyeli çocuklar için bere, eldiven, atkı, kazak ve yelek örüyor.

Elazığ İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Eğitim Birimi, ülkelerinde ve Türkiye'de kamplarda ve çadırkentlerde yaşayan Suriyelilere yönelik "Kış Üşütür, İyilik Isıtır" sloganıyla kampanya başlattı.

Kampanyaya destek veren kadınlar dernek binasında çocuklar için örgü örüyor.

Bazı kadınlar ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu kampanyaya evlerinde ördükleri ürünlerle destek veriyor.

Yaklaşık iki ay süren kampanya kapsamında hazırlanan el işi ürünler hem Suriye'de hem de Türkiye'deki 1000 çocuğu ısıtacak.

Kampanya doğrultusunda hayırseverlerin bağışladığı kışlık giysiler ailelere dağıtılacak.

"Bu kampanya ile kardeşlerimizin yaralarına merhem olacağız"

İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Eğitim Birimi Başkanı Fikriye Taşköprü, AA muhabirine, kamplarda yaşayan Suriyeli ailelere destek olmak için kampanya başlattıklarını söyledi.

"Şimdiye kadar el emeği, göz nuru ile hazırlanan 600'ün üzerinde ürünümüz var. Bunun sayısı artacak. Hayırseverlerin bağışladığı ayakkabı, mont ve battaniyeleri de kamplarda kalan ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz." diyen Taşköprü, yaklaşık 150 gönüllünün kampanyaya destek verdiğini belirtti.

Taşköprü, "Anneler çocuklarına verdikleri şefkati ve sevgiyi ilmek ilmek bu ürünlere de yansıttı. Bu sadece bir yardım değil aynı zamanda onlara vereceğimiz umudun adıdır. Bu ürünlerden 1000'in üzerinde ihtiyaç sahibi faydalanacak. Bu kampanya ile kardeşlerimizin yaralarına merhem olacağız." dedi.

Tamamlanan ürünlerin hediye paketlerine konulduğunu dile getiren Taşköprü, ürünleri kısa sürede Suriyeli ailelere ulaştıracaklarını kaydetti.

"Hummalı bir çalışma içerisindeyiz"

Kampanyaya destek veren gönüllülerden Melike Dinçer, yaklaşık 8 yıldır gönüllü olarak iyilik hareketlerinde yer aldığını belirtti.

Bu yıl da Suriyeli çocukları ısıtmak için mücadele verdiğini anlatan Dinçer, "İhtiyaç sahibi çocuklarımız için hummalı bir çalışma içerisindeyiz. İyilik için toplandık. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize yadım edebilmek için canla başla çalışıyoruz. Çünkü onların bizlerin hem sevgisine hem de desteğine ihtiyacı var." diye konuştu.

"Çalışmalara gönülden destek veriyorum"

Ceylan Özen, bu çalışmaya destek sunduğunu anlatarak, hazırladıkları ürünleri hediye paketi yaptıklarını kaydetti.

"Burada yapılan çalışmalara gönülden destek veriyorum. Çok şükür ki; böyle hayırlı işlerde yer alıyoruz." diyen Özen, Suriyeli çocukların onlara ne kadar kıymet verdiklerini anlamaları için hediye paketlerini özenle hazırladıklarını ifade etti.

Necla Demirelli ise kampanyayı duyduğu anda destek vermek istediğini belirterek, "Burada ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, kendi çocuklarımızı düşünerek örgü örüyoruz. Elimden geldiği kadar onlara yardım etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi! Elazığlı annelerden Suriyeli çocukları ısıtacak seferberlik
Son dakika haberi! Elazığlı annelerden Suriyeli çocukları ısıtacak seferberlik
Son dakika haberi! Elazığlı annelerden Suriyeli çocukları ısıtacak seferberlik
Son dakika haberi! Elazığlı annelerden Suriyeli çocukları ısıtacak seferberlik

Suriyeli, Türkiye, Elazığ, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Elazığlı annelerden Suriyeli çocukları ısıtacak seferberlik - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için binlerce paylaşım yapıldı Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak Meteoroloji'nin verilerine göre Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu 7 yaşında taktığı küpeler nedeniyle Keloid hastalığına yakalanan genç kız, tedavi olamazsa duyamayacak DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi
İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti         
12:00
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor         
11:13
Güvenlik görevlilerini darbeden şahısların kullandığı 'trafik hunisi' mahkeme tarafından silah sayıldı Güvenlik görevlilerini darbeden şahısların kullandığı 'trafik hunisi' mahkeme tarafından silah sayıldı         
10:44
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 12:28:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Elazığlı annelerden Suriyeli çocukları ısıtacak seferberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei