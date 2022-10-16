Elazığ'da olta balıkçılığı yapan Akif Karaslan ve Mükerrem Özerli, Keban Barajı 'nda balık tutmaya gitti. İki arkadaş oltasına takılan devasa balığı yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda kenara çekmeye başardı. Balıkçılar, gördükleri balık karşısında şaşkına döndü. Tutulan turna balığının yaklaşık 55 kilo ağırlığında ve yaklaşık 1.5 metre boyunda olduğunu görüldü.

Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığlı balıkçılar, olta ile 1.5 metrelik balık tuttu - Son Dakika

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