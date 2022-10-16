Elazığlı balıkçılar, olta ile 1.5 metrelik balık tuttu - Son Dakika
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Elazığlı balıkçılar, olta ile 1.5 metrelik balık tuttu

16.10.2022 08:10

Elazığlı balıkçılar, olta ile 1.5 metrelik balık tuttu ELAZIĞ - Elazığ'da iki arkadaş olta ile 55 kilo ağırlığında 1.6 metre uzunluğunda turna balığını tuttu.

Elazığlı balıkçılar, olta ile 1.5 metrelik balık tuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da iki arkadaş olta ile 55 kilo ağırlığında 1.6 metre uzunluğunda turna balığını tuttu.

Elazığ'da olta balıkçılığı yapan Akif Karaslan ve Mükerrem Özerli, Keban Barajı'nda balık tutmaya gitti. İki arkadaş oltasına takılan devasa balığı yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda kenara çekmeye başardı. Balıkçılar, gördükleri balık karşısında şaşkına döndü. Tutulan turna balığının yaklaşık 55 kilo ağırlığında ve yaklaşık 1.5 metre boyunda olduğunu görüldü.

İki arkadaş o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

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Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığlı balıkçılar, olta ile 1.5 metrelik balık tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığlı balıkçılar, olta ile 1.5 metrelik balık tuttu - Son Dakika
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