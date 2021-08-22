Elazığlı berberden aşı tarifesi: 1'inci doz aşı olana yüzde 40, 2'nci doz olana yüzde 50 indirim - Son Dakika

Elazığ'da bir berber aşının önemine dikkat çekmek için 1'inci doz aşısını olanı yüzde 40, 2'nci doz aşısını olanı ise yüzde 50 indirimle tıraş yapmaya başladı.

HES uygulamasında kırmızıya bürünen Elazığ'da esnaf da aşının önemine dikkat çekmek için farklı tarifeleri hayata geçirmeye başladı. Kent genelinde 1. doz uygulanan kişi sayısı 279 bin 786 olurken, 2. doz uygulanan ise 215 bin 224 oldu. Vakaların hızlı bir şekilde arttığı kentte, berber Adem Akın ise aşının önemine dikkat çekmek için farklı bir tarife yaptı. Akın, 1'inci doz aşısını olanı yüzde 40, 2'nci doz aşısını olanı yüzde 50 indirimli tıraş yapmaya başladı. Aşı tarifesini iş yerinin camına asan Akın, ilerleyen günlerde aşı olmayanları tıraş etmeyeceklerini söyledi. Kısıtlamaların tekrar gelmemesi ve yaşadıkları zor günlere dönülmemesi için çabaladıklarını aktaran Akın, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Elazığ'da vakaların arttığı son zamanlarda aşı olmayan çok sayıda insanın olduğunu belirten Adem Akın, "Bunun için bir düzenleme yapalım, dedik. Nasıl bir şeyler yapalım derken, 1'inci doz aşı olana yüzde 40, 2'nci doz aşı olana ise yüzde 50 indirimle kampanya başlattık. Aşı konusunda Elazığ'daki esnafın da çabada bulunduğunu göstermek istedik. Vakaların arttığı ve dükkanlarımızın kapalı olduğu zamanlarda kimsenin bundan hoşnut olmadığını gördük. Elazığ'daki tüm esnaf ve vatandaşlarımızdan tek ricamız, aşılarını olmasıdır ve bizleri de mağdur etmemeleridir" dedi.

İleriki günlerde kentte aşı oranının düşük olması durumunda esnaf olarak aşı olmayanları tıraş etmeyeceklerini aktaran Akın, "Tekrardan kısıtlamaları yaşamamak ve Elazığ olarak vaka artışında ilk 10'da olduğumuz için elimizden gelen mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Elazığ'daki vatandaşlardan tek ricamız, aşılarını olsunlar. Tekrar aynı mağduriyetleri yaşamamak için, Covid-19 salgınını ve sonucundaki ölümleri de görüyoruz, aşı olalım ve bu salgını hep birlikte bitirelim. Büyük bir ülkeyiz, güçlü bir ülkeyiz bunu başaracağımızdan da eminiz. Böyle bir kampanyada bulunduk. Bundan sonraki aşamalarda eğer ki Elazığ'daki vakaların düşmeme, aşı olmama durumu daha yükseklere ulaşırsa esnaflardan da ricam, aşı olmayanları kendi dükkanlarımıza 'aşı olmayan giremez' yazılarını astığımızı görebilirsiniz. Vatandaşlardan de esnaflara sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Tıraş olmaya gelen müşterilerden Naci Laçin ise kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "Buradan herkese sesleniyorum, lütfen herkes aşısını olsun. Hastaneler aşısızlarla dolu. Ben de ikinci dozumu yaptırdım herhangi bir sıkıntı yok. Sürekli gelip tıraş olduğum bir yer. Adem arkadaşımız da böyle bir kampanya düzenlemiş, kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ