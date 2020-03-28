Elazığlı çift, evlerinde maske dikiyor - Son Dakika

Elazığlı çift, evlerinde maske dikiyor

ELAZIĞ'da Fatma- Servet Oğuzhan çifti, sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyor.

Elazığ İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce koronavirüs ile mücadele kapsamasında sağlık çalışanlarının maske ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla çalışma başlatıldı. Müdürlük tarafından temin edilen malzemeler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkmayan ailelere gönderiliyor. Aileler de sağlık çalışanları için maske dikiyor.

Evde eşiyle birlikte sağlık çalışanları için maske diktiklerini söyleyen 2 çocuk babası emekli Servet Oğuzhan (62), "Eşimle birlikte sağlık personeline destek amaçlı Halk Eğitimi Merkezi'nin desteğiyle evde hijyenik bir ortamda maske dikiyoruz. Hanım dikiyor, biz de ona yardım ediyoruz. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, yarınlarımız için evde kalalım" dedi.

Günde 100 maske ürettiklerini ifade eden Fatma Sevinç Oğuzhan (60) da, "Sokağa çıkmak istemiyoruz. Ama evde boş oturmak işimize gelmedi. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün evlerde maske üretimine eşim ile birlikte destek olmak istedik. Malzemeyi müdürlük evlerimize getiriyor. Biz de günde 100 maske dikiyoruz. Sağlık personeline destek olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Çünkü biz Türk kadınıyız. Türk kadını öyle kolay kolay pes etmez. Türk kadını evde oturmayı sevmez. Biz de bu olağanüstü durumda hem ülkemize hem sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyoruz" diye konuştu.