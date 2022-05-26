Çocuklar evlerindeki atık malzemeleri hayallerindeki oyuncaklara dönüştürdü - Son Dakika
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Çocuklar evlerindeki atık malzemeleri hayallerindeki oyuncaklara dönüştürdü

26.05.2022 12:37

Elazığ'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Genç Kızılay gönüllülerinin başlattığı proje kapsamında evlerindeki atık malzemelerle hayallerindeki oyuncakları yaptı.

Elazığ'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Genç Kızılay gönüllülerinin başlattığı proje kapsamında evlerindeki atık malzemelerle hayallerindeki oyuncakları yaptı.

Kızılay gönüllüleri çocukların oyuncaklarla vakit geçirmesi, internetin zararlı etkilerinden uzak tutulması, birbirleriyle iletişimlerinin artırılması, sosyalleşmelerinin sağlanması ve geri dönüşüme yönelik farkındalık sağlanması amacıyla "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesini başlattı.

Genç gönüllüler, gruplar halinde Elazığ'daki ilk ve ortaokulları gezerek çocuklara projeyi tanıtıp, onlardan evlerindeki atıklarla birer oyuncak yapmaları istendi.

Ulaşılan 10 bini aşkın öğrenci, atık malzemelerle hayallerindeki oyuncakları iki aylık süreçte tasarladı.

Tamamlanan oyuncakların Genç Kızılay gönüllülerine teslimi sürerken, oyuncaklardan yaklaşık 600'ü hafta sonu düzenlenecek sergide beğeniye sunulacak.

Dereceye giren oyuncakları hazırlayan öğrenciler ödüllendirilecek.

Toplamda 10 binden fazla öğrenciye ulaşıldı"

Elazığ Genç Kızılay Başkanı Yunus Emre Güzel, AA muhabirine, ekipler halinde okul okul gezerek 10 bini aşkın öğrenciyle görüşüp onları projeye dahil ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin yaptıkları oyuncakları teslim etmeye başladığını dile getiren Güzel, yarışmada 600'e yakın oyuncağın sergileneceğini ifade etti.

Güzel, "Kızılay'ın sadece kan birimi değil bu tür sosyal farkındalık projelerinin de olduğunu gösteriyoruz. Oyuncakların atık malzemelerden olmasının sebebi geri dönüşüm konusunda farkındalık sağlamak. Bu, çocukların teknolojiden uzak uzun süre düşünebileceği, yaratıcılığını konuşturabileceği bir yarışma. Hedefimiz geri dönüşüme ve çocukların zihin gelişimine katkı sunmak." dedi.

"Artık atık malzemelere oyuncak diye bakıyorum"

Atıklardan feribot yapan 9 yaşındaki Doruk İnce ise mühendis olmak istediğini ifade etti.

Babasının feribotta çalıştığını anlatan İnce, "Oyuncağımı pipet, kapak, karton, ayakkabı kutusu gibi ürünleri birleştirerek yaptım. Büyüdüğümde bunun gerçeğini de yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Oyuncak hazırlayan Deniz Aydın (9) da projeyi duyduğunda heyecanlandığını söyledi.

Evdeki atıkları topladığını anlatan Aydın, "Annem babam sağlıkçı. Kovid-19 sürecini hiç sevmedim. Sağlık malzemelerinden 'aşı adam' yaptım. Tenis topunda kafasını, şırınga ve tahtadan kollarını, bacaklarını yaptım. Atıkları çöp olarak görüyordum. Bu proje sayesinde atıkları oyuncaklara dönüştürüyorum. Eskiden bilgisayarla ve televizyon başında çok vakit geçiriyordum. Artık atıklardan oyuncaklar yapıyor, onlarla oynuyorum." diye konuştu.

Aydın'ın annesi Şengül Aydın, bu projenin kızının ufkunu geliştirdiğini belirtti.

Aydın, "Kızım eskiden oyuncak satın almak isterdi ama şimdi 'Ben bu oyuncağı yapmak istiyorum.' diyor. Atıklarla oyuncaklar yapıyor. Kendi oyuncağını kendisi üretmeye başladı. Bu sayede telefon, tabletten de biraz daha uzaklaştı. Proje, çocuğumuzda çok olumlu bir etki yarattı. Kızımın hayal gücü çok gelişti. Evimizdeki atıklar artık kızımın kontrolüne geçti." ifadelerini kullandı.

Çocuklar evlerindeki atık malzemeleri hayallerindeki oyuncaklara dönüştürdü
Çocuklar evlerindeki atık malzemeleri hayallerindeki oyuncaklara dönüştürdü
Çocuklar evlerindeki atık malzemeleri hayallerindeki oyuncaklara dönüştürdü
Çocuklar evlerindeki atık malzemeleri hayallerindeki oyuncaklara dönüştürdü

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Kaynak: AA

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