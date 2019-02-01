Son Dakika Haberleri: Elazığlı Çocuklar, "Körling" ile Tanıştı

Elazığlı Çocuklar, "Körling" ile Tanıştı

1 saat önce

Elazığ'da 8-14 yaş grubu çocuklar yarıyıl tatilinde "Körling" oyunu ile tanıştı.

Elazığlı Çocuklar,
Elazığ'da 8-14 yaş grubu çocuklar yarıyıl tatilinde "Körling" oyunu ile tanıştı.

Doğu Anadolu'da sadece Erzurum'da olan Körling şimdi Elazığ'da öğretiliyor. Elazığ Gençlik Merkezinde 8-14 yaş arasındaki çocuklar, yarı yıl tatillerinde ilk defa buzdan bir pist üzerinde oynanan olimpik takım oyunu olan "Körling'i öğrendi. Aradaki tek fark ise Elazığ'da hazırlanan pistin buzdan olmaması oldu. Zihinsel ve stratejik düşünmeyi öğreten ve gelişimde katkısı olduğu bilinen oyun, çocuklar tarafından da sevildi.

Gençlik merkezinde çeşitli sanatsal kültürel ve sosyal etkinlikler yürütüldüğünü anımsatan Gençlik lideri Ferhat Çiçek, "Şehrimizin yeni tanışacak olan federasyonumuzun Elazığ Gençlik Merkezine vermiş olduğu eğitimle beraber 8 eğitici sertifikasına sahip temsilciler ile körling sporunu genç kardeşlerimize tanıtarak onlarla eğlenceli bir vakit geçirmeye çalışıyoruz. Körling sporu çok bilinmemekle beraber yüz yıllardır oynanan bir spordur. Özellikle de İsviçre de bulunan körling tasından yola çıkarak bir takım sporudur. Günümüzde özellikle İsviçre, Kanada, ABD ve Fransa da oynan bir oyundur. Körling buz üzerinde taş kaydırma sporudur. Stratejik ve zihinsel bir sürecin oyunu olduğu için bu spora buz üzerinde satranç oyunu da denmektedir. Gençlerimize uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir spor dalıdır. Zihinsel ve hız ve taktiklerinde içerisinden barındığından karmaşık bir spor olduğu için uzmanlarımız tavsiye etmektedir" dedi.

Gençlere körling sporunu tanıştırmak istediklerini ifade eden Çiçek, Erzurum dışında doğu Anadolu da sadece Elazığ'da bu sporun bulunduğunu da aktardı.

Bugün burada daha önce hiç göremediği körligle tanıştığını dile getiren Elif Yaren Çiçek, "Çok zevkli şuana kadar beni en çok eğlendiren oyunlardan biriydi. Öğretmenlerimiz ile birlikte bir grup olduk ve aramızdaki bağları güçlendirdik. Elimizdeki taşları merkeze ilerletmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Körling oyununu öğrenen Muhammet Zülfü Karaman ise, "Kırmızı ve mavi takımlar olarak iki gruba ayrıldık. Merkez kaleler var onlara denk getirdiğimizde puan alıyoruz. Ortaya en yakın taş kazanıyor. Burada strateji ve takımlaşmayı öğrendik" diye konuştu. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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