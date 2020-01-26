Elazığlı depremzede depremle ilgili yapılan eleştirilere tepki göstererek, 'Param var ama yaşadığım eve bakar mısınız? İnsan yaşamaz!' dedi - Son Dakika

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Elazığlı depremzede depremle ilgili yapılan eleştirilere tepki göstererek, 'Param var ama yaşadığım eve bakar mısınız? İnsan yaşamaz!' dedi
14 dakika önce
Yaşanılan depremle ilgili yapılan eleştirilere tepki veren depremzedeli bir vatandaş, 'Paramız var ama yaşadığımız evlere bakın' dedi
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:07
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremde 31 kişi hayatını kaybederken bin 704 kişinin de hastanelerde tedavileri devam ediyor.Yaşanılan depremin ardından yapılan olumsuz eleştirilere tepki gösteren bir vatandaş, yaşadığımız evlerde insan kalmaz diyerek, ''Oturduğumuz evlere bakın. İmkan dahilinde diyorlar. Herkesin imkanı var. Şahsen benimde var. Ama yaşadığım eve bakın. Topladığımız paraları mezara mı? götüreceğiz'' dedi.
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