Depremzedeler, depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladı - Son Dakika

Depremzedeler, depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladı

24.01.2021 11:03

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören aileler, yapımı tamamlanan yeni konutlarına yerleşti.

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören aileler, yapımı tamamlanan yeni konutlarına yerleşti.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde binlerce evin ağır hasar gördüğü Elazığ'da, depremzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 19 farklı yerde yapımına başlanan 20 bin 118 konuttan 8 bini tamamlandı.

Bu konutlardan 3 bin 310'u Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hak sahipliği süreci tamamlanan depremzedelere Elazığ Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kura çekimi ile teslim edildi. Kendilerine teslim edilen konutlarına heyecanla yerleşen depremzedeler, depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladı.

Depremzede aileler, bir yaşam alanı olarak planlanan, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, spor tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi sosyal donatıları ve çevre düzenlemesi bulunan konutlarda yaşamını sürdürmekten mutluluk duyuyor.

"Eski evlerimiz oturulacak gibi değildi"

Karşıyaka Mahallesi'nde inşa edilen yeni evine yerleşen Aziz Demirelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce yaşadıkları depremde oturdukları binanın ağır hasar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Bir gecede evsiz kaldıklarını, "Bundan sonra ne yaparız?" diye düşünürken, devletin tüm imkanlarıyla kendilerine sahip çıktığını ifade eden Demirelli, bir yıl geçmeden yeniden ev sahibi olduklarını belirtti.

"Allah razı olsun, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan. Daha ne olsun, daha ne isteyelim? Eski evlerimiz oturulacak gibi değildi. Buralar site şeklinde, çevre düzenlemesiyle mükemmel konutlar oldu." diyen Demirelli, bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Devletimiz o kadar mükemmel ki her yere yardım ulaştırıyor"

Demirelli'nin eşi Canan Demirelli ise eski evleriyle bugün yerleştikleri ev arasında çok büyük fark olduğunu belirtti.

Devlet sayesinde 50 yaşından sonra mimarisi ve çevre düzenlemesiyle güzel bir evin sahibi olduğunu anlatan Demirelli, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Elazığ'ımıza sahip çıkıyor. Her yerde TOKİ evleri, yeni siteler yapılıyor. Birkaç yıl sonra ben Elazığ'ı düşünemiyorum, müthiş bir kent olacak. Elazığ yıkıldı, deprem her yeri sarstı ama bugün bakıyorum her yer site olmaya başladı. Daha ne yapsın Cumhurbaşkanımız? Türkiye'miz bir deprem bölgesi, her an her yer sallanıyor ancak devlet her yere yetişiyor. Türkiye'miz o kadar güzel, devletimiz o kadar mükemmel ki her yere yardım ulaştırıyor."

"Allah devletimizden razı olsun"

TOKİ'den ev sahibi olan Güleç Çimen de depremde ağır hasar gören evleri yıkıldığı için mağdur olacaklarını düşünürken devletin kendilerine hem bir yıllık kira yardımında bulunduğunu hem de bir yıl dolmadan yepyeni bir ev sahibi yaptığını kaydetti.

Depreme dayanıklı, konforlu ve asansörlü konutlarında huzur ve güven içinde yaşadıklarını aktaran Çimen, "Evlerimiz eskiydi ve sobalıydı, balkonlarımız sağlam değildi. Şimdi çok rahatız. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan, emeği geçen bütün herkesten Allah bin kere razı olsun." dedi.

Depremzede Teslim Salgut, bir yıl önce depremin sarstığı Elazığ'ı devletin yeniden inşa ettiğini dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun, bize lüks evler yaptı. Görüyorsunuz, park ve bahçelerimiz, büyük yollarımız, konutlarımız... Devletimiz olmasaydı bu evleri belki rüyamızda bile göremezdik." ifadelerini kullandı.

Depremzedeler, depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladı
Depremzedeler, depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladı
Depremzedeler, depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladı
Depremzedeler, depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladı

Sivrice, Elazığ, konut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremzedeler, depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladı - Son Dakika


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