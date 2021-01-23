- Son Dakika

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremde Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için ilgili bakanlıklar ve Valilik koordinesinde tüm paydaş kurumlar seferber oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin yaşandığı ilk akşamdan itibaren Elazığ'a geçerek günlerce arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini yürüttü.

Türkiye'nin birçok ilinden yüzlerce arama kurtarma ekibinin yönlendirildiği bölgede yoğun çalışma sonucu göçük altında kalan 45 kişi kurtarıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında depremzedelere yardım etmek amacıyla kurumlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar seferber oldu. Elazığ ve Malatya'da yardım elini bir an olsun depremzedelerin üzerinden çekmeyen devlet, afetten etkilenen binlerce aileye bugüne kadar ilgili bakanlıklar nezdinde 450 milyon lirayı aşkın ayni ve nakdi yardım yaptı.

Verilen desteklerle hem merkezde hem kırsalda yaşayan depremzedelerin afetten dolayı mağdur olmalarına fırsat tanımayan devlet, yapılan yardımlarla şefkat elini tüm depremzedelere hissettirdi. Depremzedelere gıda, giyim, kira, konteyner, eşya, küçükbaş ve büyükbaş hayvan, hayvanlar için yem, hayvan barınak çadırları gibi birçok kalemde yardım gerçekleştirildi.

TOKİ tarafından 20 bin 118 konut inşa ediliyor

Binlerce konutun ağır hasar gördüğü kentte depremzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için Bakan Kurum'un koordinesinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 20 bin 118 konuttan 8 bini tamamlandı. Bu konutlardan kura çekimi ile 3 bin 310'u hak sahiplerine teslim edildi. Acil konut ihtiyacı olan 312 aile ise Cumhuriyet ve Bizmişen Mahallesi'ndeki rezerv konutlara yerleştirildi.

Depremzedelerin konut ihtiyacını gidermek için yürütülen hummalı çalışmayla kentte 19 bölgede yükselen modern konutlarla adeta yeni bir Elazığ inşa ediliyor. Yaşam alanı olarak planlanan, içerisinde okul, iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, spor tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yollarının bulunduğu, yöresel mimarinin izlerini taşıyan, çevre düzenlemesiyle dikkati çeken konutlarla kent daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Kırsalda 1015 çelik konstrüksiyon konut projesi

Kırsaldaki depremzedelerin de yaralarını sarmak için çalışma yürüten TOKİ, Baskil, Sivrice ve Maden ilçeleri ile merkeze bağlı toplam 300 köyde 4 etap şeklinde ihalesi yapılan, proje bedeli 5 milyar lira olan ve yüzde 20'sinin inşası tamamlanma noktasına gelen 1015 çelik konstrüksiyonlu konut projesi uyguladı.

35 yeni okul inşa ediliyor

Hasar gören okulların yerine ise Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde hayırsever firmaların katkılarıyla 11 okul, devlet eliyle ise yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla merkez ve ilçelerde 24 okulun yapımı için çalışmalar devam ediyor. Depremde hasar gören 12 okulda da 26 milyon 676 bin liralık maliyetle güçlendirme çalışması yürütülüyor.

Depremin olduğu tarihten bugüne şefkat elini depremzedelerin üzerinden bir an olsun çekmeyen devlet, sadece Kızılay, AFAD ve SYDV aracılığıyla depremzedelere 23 bin 125 çadır, 95 bin 682 yatak, 215 bin 324 battaniye, 49 bin 512 ısıtıcı, 1709 tüp, 10 bin 580 çarşaf seti, 3 bin 416 soba, 22 bin 323 ton odun ve kömür, 1 milyon 15 bin gıda paketi, 233 bin 482 giyim, 189 bin 764 bebek bezi ve hijyen kolisi, 885 bin 958 şişe su, 1625 vantilatör, 15 bin dezenfektan yardımında bulundu.

SYDV eliyle 21 bin 309 aileye 15 milyon 234 bin 381 lira, 726 esnafa 1 milyon 471 lira, 324 aileye 6 milyon 120 bin lira ayni ve nakdi yardım yapılırken ilçelere de 1 milyon 290 bin lira nakdi destek gönderildi, 5 milyon 820 bin lira değerinde 61 bin 200 alışveriş kartı dağıtıldı.

AFAD tarafından da depremde evleri ağır hasar gören ve kendi imkanları ile barınmak isteyen ev sahiplerine 11 bin lira, kiracılara 5 bin, orta hasarlı ev sahiplerine 5 bin ve kiracılara 2 bin 500 lira, iş yerleri ağır hasar gören vatandaşlara ise 2 bin 500 lira olmak üzere 119 milyon 361 bin lira nakdi yardım yapıldı.

"Afetten uzak dayanıklı binalar oldu"

Vali Erkaya Yırık, AA muhabirine, depremde binlerce binanın zarar gördüğünü anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlar Soylu, Kurum ve Koca'nın deprem anından itibaren bölgede çalışma yaptığını söyledi.

Bakanların, o süreçte vatandaşların yanlarında bulunduğunu, böylesine bir sıkıntıyı atlatmaları için büyük gayret sarf ettiğini dile getiren Yırık, o dönemde 20 bin deprem konutunun planlanması sonucunda vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmanın müşterek yürütüldüğünü belirtti.

Depremden sonra vatandaşların yaralarının sarılması noktasında gerek konteyner kentlerde barındırılmaları gerekse diğer ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da devletin her zaman kaynaklarını, ödeneklerini vatandaşlara yansıttığını aktaran Yırık, şöyle konuştu:

"Bu noktada 2 milyara yakın gerek vatandaşımızın iaşe, barınma giderleri gerekse esnafımızın bu noktadaki sıkıntılarını atlatmak için katkı noktasında ödenekler aktarılmış oldu. Tabii devletimizin yaptığı 20 bin konutun da maliyetini burada hesap etmiyoruz. Devletimiz vatandaşımızın her daim yanında oldu. Vatandaşımızı deprem noktasında sahipsiz bırakmadı ve geldiğimiz noktada hemen hemen yarısını vatandaşlarımıza vererek birinci yıl dolmadan konutları tamamlamış oldu. Allah devletimize zeval vermesin ve deprem felaketi inşallah ilimizden ve ülkemizden uzak olsun, Allah bir daha yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun temenni ediyorum. Vatandaşlarımıza bu yeni konutlarının da hayırlı olmasını diliyorum."

Birinci yıl dolmadan 8 bin konutun inşaatının tamamlandığını, vatandaşlara kura çekimi sonucunda konutların teslim edilmeye başlandığını bildiren Yırık, geri kalan 12 bin konutun da temmuz ayı itibarıyla depremzedelere teslim edileceğini vurguladı.

Devletin vatandaşlara sosyal devlet anlayışını en güzel şekilde gösterdiğini ifade eden Yırık, şunları kaydetti:

"Deprem gibi yıkıcı bir afeti yaşamış ve vatandaşlarımızın binlerce evi hasar görmüş Elazığ'ımızda, devletimiz yaptığı çalışmayla gerçekten büyük bir tehdit olan bu unsuru vatandaşlarımıza fırsata dönüştürmüştür. Depremde yıkılmış, yıkılmak üzere olan ağır ve orta hasarlı binalar eski yapılardı, eski anlayışla eski imar usulüyle teknolojiyle yapılan binalardı. Böylece ilimiz bu binalardan bu şekliyle kurtulmuş oldu ve TOKİ marifetiyle şu anda yapılan binalar deprem genelgesine uygun ve her türlü afetten uzak dayanıklı binalar oldu. Görüyoruz ki 19 farklı lokasyonda depreme dayanıklı harikulade modern yeni bir şehircilik anlayışıyla binalar yapıldı."