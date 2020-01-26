Elazığlı depremzedeler için Sakarya'dan 4 odalı vagon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığlı depremzedeler için Sakarya'dan 4 odalı vagon - Son Dakika

Elazığlı depremzedeler için Sakarya'dan 4 odalı vagon

6 saat önce

SAKARYA'daki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli için üretilen, 4 odalı 10 personel konaklama vagonu, Elazığ'a doğru yola çıkarıldı.

Elazığlı depremzedeler için Sakarya'dan 4 odalı vagon, System.String[]
SAKARYA'daki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli için üretilen, 4 odalı 10 personel konaklama vagonu, Elazığ'a doğru yola çıkarıldı. Afetzedelerin, deprem bölgesinde geçici olarak vagonlarda kalması sağlanacak.

TCDD personelinin konaklaması için Sakarya'daki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada üretilen ve içinde duş, çamaşır makinesi, ısıtıcı, klima, jeneratör, oturma odası ile 4 bağımsız odanın olduğu 10 personel konaklama vagonu, 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'a doğru yola çıkarıldı. Bugün öğle saatlerinde TÜVASAŞ fabrikasındaki bekleme alanından çıkarılan 10 vagonun bağlı olduğu lokomotif, Mithatpaşa İstasyonu'ndan hareket etti. AFAD koordinatörlüğünde vagonlar, bölgeye götürülürken, aynı özelliklere sahip 20 adedinin daha hazır olduğu ve talep edilmesi halinde hızlıca bölgeye gönderilmek için hazır bekletildiği belirtildi. Elazığ'da afetzedelerin, deprem bölgesinde geçici olarak vagonlarda kalması sağlanacak.


- Sakarya
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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:29 Kaynak: DHA
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