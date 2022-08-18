Elazığlı depremzedeler, yeni TOKİ binalarında güven içerisinde yaşıyor - Son Dakika
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Elazığlı depremzedeler, yeni TOKİ binalarında güven içerisinde yaşıyor

18.08.2022 11:10
Elazığlı depremzedeler, yeni TOKİ binalarında güven içerisinde yaşıyor

Elazığlı depremzedeler, yeni TOKİ binalarında güven içerisinde yaşıyor Elazığ'da yaklaşık 2,5 yıl önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kente yapılan TOKİ konutları vatandaşlara ilaç oldu.

Elazığlı depremzedeler, yeni TOKİ binalarında güven içerisinde yaşıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da yaklaşık 2,5 yıl önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kente yapılan TOKİ konutları vatandaşlara ilaç oldu. Yapıların sağlamlığı nedeniyle dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremi hissetmeyen vatandaşlar, güven içerisinde evlerinde yaşıyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede tamamlanan binlerce konut hak sahiplerine kura ile teslim edildi. TOKİ'deki evlerine taşınan ve yapıların sağlamlığı sayesinde dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremi hissetmeyen vatandaşlar, yeni TOKİ konutlarının sağlam olduğunu dile getirdi. Devletin her zaman yanlarında olduğunu aktaran depremzede vatandaşlar, evlerinden memnun olduklarını aktardı.

"Evlerimiz sağlam yapıldığı için artık korkmuyoruz"

Dün meydana gelen depremi hissetmediğini aktaran Süleyman Kadir Tok, "Evler sağlam, bir şikayet görmedik. Eski evler hacim olarak büyüktü ama evde yürürken ses geliyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdiki evleri sağlam yapmışlar ki öyle bir sorun yok" dedi.

Hiçbir depremi hissetmediğini ifade eden Akide Dikbaş, "Sabah deprem oldu, biz hissetmedik. Evlerimiz sağlam. Eskiden en ufak bir depremi hissederdik. Evlerimiz sağlam yapıldığı için artık korkmuyoruz. Evimizden memnunuz, devletimizden Allah razı olsun evlerimizi yaptı ve bize verdi. Biz de hemen taşındık. Devletimiz yanımızdaydı, başka kimse değildi. Şarlatanlar bir şeyler söylüyorlar ama devletimizden Allah razı olsun. Tek yardımı devletimizden gördük. 1,5 yıl sonra evimizi teslim etti. Biz de geldik evimize oturduk" diye konuştu.

Depremzede Yusuf Doğan ise, "Sabah deprem oldu ben hissetmedim. Evlerimiz güzel ve sağlam. Allah devletten razı olsun. Eski evlerin her sene masrafı vardı. Şimdi masraf yok" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığlı depremzedeler, yeni TOKİ binalarında güven içerisinde yaşıyor - Son Dakika

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