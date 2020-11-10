Elazığlı depremzedeler yeni yıla depreme dayanıklı yeni evlerinde girecek - Son Dakika

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasarlı evleri yıkılan vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 18 bin 868 konuttan tamamlanma aşamasına gelen 8 bininin yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tamamlanan hasar tespit çalışmalarında, 436 bin metrekare alanda tespit edilen ağır hasarlı yapıların 425 bin metrekaresindeki yıkım çalışmaları tamamlandı.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde, yıkılan veya ağır hasar gören evlerin yerine yapılan 18 bin 868 konuttan yüzde 40'ının inşası tamamlanma aşamasına geldi.

8 bin konutun yıl sonuna kadar hak sahibi depremzede ailelere teslimi için çalışmalar hızla sürüyor.

Yaşam alanı olarak planlanan, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu konut projeleri sayesinde Elazığlı depremzedeler daha yaşanabilir, depreme dayanıklı ev ve iş yerlerinde yeni yıla girecek.

"Huzur ve güven içerisinde kışı geçirecekler"

Vali Erkaya Yırık, AA muhabirine, 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, TOKİ ve AFAD Başkanlığı ile müşterek çalışması neticesinde deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlar için planlaması yapılan 18 bin 868 konutun inşaat çalışmalarında büyük mesafe alındığını belirtti.

Bu kapsamda 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi'nin bulunduğu Sürsürü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 179 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini anımsatan Yırık, "Yaklaşık 32 bin civarında hanemiz depremden ciddi bir şekilde etkilendi. Yapılan çalışmalar neticesinde bugün geldiğimiz noktada 13 bin 141 hak sahipliği söz konusu, bunlar

tescil edildi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve AFAD Başkanlığının bu süreçte hızla projeleri hazırlayarak 18

bin 868 konutun planlamasını yaptığını ve inşaatlarına başladığını dile getiren Yırık, çalışmaların sürdüğünü, çoğunun bitme aşamasına geldiğini, yıl sonuna kadar yaklaşık 8 bin konutun teslim edilmesinin düşünüldüğünü aktardı.

"Vatandaşlarımız yeni konutlarında huzur ve güven içerisinde kışı geçirecekler. Yeni yılda hayatlarını devam ettirecekler." diyen Yırık, sosyal donatıları ile bir yaşam alanı olarak planlanan, kentin yöresel mimarisine uygun olarak yapılan deprem konutlarının modern görünümü, park ve bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet alanları, geniş yolları ile kentin çehresini değiştireceğini, Elazığ'ın daha modern bir kent hüviyetine bürünmesini sağlayacağını kaydetti.

"Devletimiz yaraları en iyi şekilde sarmaya devam ediyor"

Yırık, devletin depremin mağdur ettiği vatandaşa umut olduğuna işaret ederek, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Deprem sonrasında gerek mülk sahibi gerekse kirada oturan vatandaşlarımızın mağduriyetlerine binaen devletimiz yardımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. 1734 aile o sırada hazır hale

getirilen 3 bin 300 kapasiteli konteyner kentlerde ikamet ettiriliyor. Kent merkezi ile Sivrice'de toplam 4 alanda konteyner kentlerimiz var ve vatandaşlarımız burada ikamet ediyor. Hak sahibi olup da taşınmak isteyen vatandaşlarımıza kira yardımı olarak 5 bin ve 11 bin lira nakdi yardım yapıldı. Yine eşyalarını alamayan dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımıza eşya yardımı kapsamında 30 bin liraya kadar nakdi yardım yapıldı. Toplamda AFAD Başkanlığı 230 milyon lirayı vatandaşlarımıza aktarmış oldu. 'Depremzede oldum, şu şekilde mağdur oldum.' diyen bir vatandaşımız yok. Devletimiz yaraları en iyi şekilde sarmaya devam ediyor."

Dünyanın aktif deprem kuşaklarında yer alan Türkiye'nin, 2020 yılında yıkıma ve ölüme neden olan 4 büyük deprem felaketiyle yüzleştiğini dile getiren Yırık, "24 Ocak Elazığ depremi oldu, 24 Şubat'ta Türkiye-İran sınırında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden Van'ın Başkale ilçesi etkilendi. 14 Ocak'da 5,8 büyüklüğünde Bingöl'de deprem yaşandı. Son olarak 6,6 büyüklüğünde İzmir'de deprem meydana geldi." diye konuştu.

Depremlerde devletin güçlü bir şekilde vatandaşın yanında olduğuna işaret eden Yırık, "Son yıllarda meydana gelen bu tür afetlerde devletimiz felaketin olduğu andan itibaren hızlı bir şekilde organize olarak vatandaşın mağdur olmasına fırsat vermedi. Bu tecrübelerle İzmir depreminde devletimiz yine vatandaşımızın yanında. Devletimiz İzmir'in yaralarını da hızlı bir şekilde saracaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Erkaya Yırık, Malatya'da yapılan konutlar ile 9 milyar liralık yatırım gerçekleştiren TOKİ'nin bu tutar ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.