Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek - Son Dakika

Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek

31.10.2020 11:30

Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek Elazığlı depremzedeler: "24 Ocak'ta ne yaşadıysak aynısını dün yine yaşadık" "Hepimiz bir kardeşiz ve tek cumhuriyetiz" "Devletine güvensinler, sürekli arkamızda" Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evlerini ve yakınlarını kaybederek...

Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek

Elazığlı depremzedeler:

"24 Ocak'ta ne yaşadıysak aynısını dün yine yaşadık"

"Hepimiz bir kardeşiz ve tek cumhuriyetiz"

"Devletine güvensinler, sürekli arkamızda"

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evlerini ve yakınlarını kaybederek geçici barınma merkezi olan konteyner kentlerde kalan depremzedeler, İzmir'e destek verdi. İzmir'le birlikte aynı acıyı bir kez daha yaşadıklarını ve devletin kendilerine olduğu gibi İzmir'e de her türlü yardımı yapacağını dile getiren depremzedeler, her zaman İzmirli vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 binden fazla konut ağır hasar görmüştü. Depremin yaralarının sarılmaya devam edildiği Elazığ'da evlerini ve yakınlarını kaybederek konteyner kentte kalan depremzedeler, 6.6 büyüklüğünde deprem ile aynı kaderi yaşayan İzmir'i yalnız bırakmadı. Aynı acıyı bir kez daha yaşadıklarını aktaran depremzedeler, her zaman İzmirli vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Devletin kendilerine olduğunu gibi İzmir'e de her türlü yardımı yapacağını ifade eden depremzedeler, tüm ülkenin bir kardeş tek cumhuriyet olduğunu vurguladı.

"24 Ocak'ta ne yaşadıysak aynısını dün yine yaşadık"

İzmirli depremzedelerin her daim yanında olduklarını belirten Hülya Kara, "Büyük acı yaşıyoruz. Biz de 24 Ocak'ta geçirdiğimiz bir depremden dolayı mağduruz. Şu an İzmirlileri en çok anlayan bizleriz. Onlar da kardeşlerimiz, canlarımız. Gerçekten şu an bir şeyleri ifade etmek çok zor. Çünkü çok zor anlar yaşadık. Her zaman için İzmirlilerin yanındayız, her zamanda destek veriyoruz. Biz Elazığlı olarak depremzede olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmesinler. Elimizden ne geliyor ve gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çok geçmiş olsun. Ölenlere rahmet, kalanlara da acil şifalar diliyoruz. Depremde evim yıkıldı, şu an konteyner kentteyiz. Yani ne olacağımız şu an belirsiz ama devletimize güveniyoruz. İçişleri Bakanımız ile Valimize gerçekten güvenimiz sonsuz. Burada hiçbir zaman mağdur edilmedik, her zaman desteklerini gördük. İzmir için de aynı şeyin olacağından eminim. Yeter ki devletimize güvensinler. Biz de bu durumun aynısını yaşadık. Yine kendi elimizle komşumuzun enkaz altından çıkarıldığını gördük. Acımız gerçekten çok büyük. Yani 24 Ocak'ta ne yaşadıysak aynısını dün yine yaşadık. Yani onlar değil de biz yaşamış gibi olduk" dedi.

"Hepimiz bir kardeşiz ve tek cumhuriyetiz"

İzmir'deki vatandaşların hissettiklerini en iyi kendilerinin anlayacağını dile getiren Tayfun Ayvat, "Çünkü 24 Ocak'ta Elazığ'da deprem oldu. Allah yardım etsin. Onlarda bizim bir kardeşimiz. Herhangi bir ne yapılması gerekiyorsa buradayız. Çünkü 24 Ocak depremini gördük ve yaşadık. Onların ne hissettiğini biliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Devletimiz zaten başlarında. Allah esirgemesin. Onların da bize yardım ettiği günleri hiç unutmuyoruz. Hepimiz bir kardeşi ve tek cumhuriyetiz" diye konuştu.

"Devletine güvensinler, sürekli arkamızda"

İzmirli depremzedelere destek verdiklerini aktaran Sedat Gündüz, "Onlara destek veriyoruz. Çok geçmiş olsun. O acıyı biz de yaşadık. Neyin ne olduğunu gördük yani. Allah yar ve yardımcıları olsun. 24 Ocak'ta depremi yaşadık ve ondan sonra devletimiz bizi konteynerlere yerleştirdi ve tüm imkanları bize sağladı. Onlara da aynı imkanları versinler. Devletine güvensinler, sürekli arkamızda . Çok büyük bir acı. Biz 41 vatandaşımızı kaybettik. Allah, yardımcıları olsun. Biz de İzmir'e her konuda yardımcı oluruz" şeklinde konuştu.

Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek
Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek
Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek
Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek
Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek
Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek
Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek
Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek
Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek

Deprem, Elazığ, İzmir, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığlı depremzedelerden İzmir'e manevi destek - Son Dakika


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