Elazığlı depremzedelere yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığlı depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Elazığlı depremzedelere yardım eli

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destekler sürüyor.

Elazığlı depremzedelere yardım eli, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destekler sürüyor.

Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına en büyük yardımlardan biri de Günaydın Et ve Restorantlar grubundan geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve AFAD temsilcilerini ziyaret eden grubun kurucu ortağı Cüneyt Asan deprem bölgesinde kullanılmak üzere Günaydın Et ve Restorantlar grubu adına 800 bin lira değerinde bir bağış yaptı.

Yaşanan felaket için üzüntülerini dile getiren Cüneyt Asan "Ülkemizde yaşanan bu acı günlerde hepimiz tek yürek olarak kenetleniyorsak ne mutlu. Ben çaresizlik ve yokluk nedir iyi bilirim. Günaydın Et ve Restorantlar grubu olarak depremin evlerde ve kalplerde yarattığı hasarı, kaybı bir nebzede olsa dindirebiliyorsak ne mutlu. Doğduğumuz coğrafyada yardımın söylenmesi ayıptı ancak bu durum özel ve tüm iş insanlarına yol açmak, iyilik zinciri oluşturmak istedik. Ülkemizin bize verdiklerinin farkındayız.Bu ülke için yapılan her türlü hizmeti ibadet sayıyoruz, şimdi birlikte yaraları sarma zamanı" dedi.


Türkiye, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:58 Kaynak: DHA
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